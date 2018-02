Böschungsrutschung am Nord-Ostsee-Kanal

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 13.02.2018 (hib 63/2018)

Berlin: (hib/HAU) Über die Zahl der Böschungsrutschungen am Nord-Ostsee-Kanal in den letzten zehn Jahren möchte die Fraktion der AfD informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/631) schreiben die Abgeordneten, Böschungsrutschungen würden sich negativ auf den laufenden Schiffsverkehr auswirken. Es komme zu Geschwindigkeitsreduzierungen, festgelegt durch die Verkehrslenkung, und zu längeren Wartezeiten in den Ausweichen. Die AfD-Fraktion möchte laut der Vorlage wissen, was die Bundesregierung tut, um künftigen Böschungsrutschungen entgegenzuwirken.