Entscheidung über Logistik-Kommando

Verteidigung/Antwort - 14.02.2018 (hib 64/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Nato-Verteidigungsminister werden voraussichtlich bei ihrem Treffen am 14./15. Februar darüber entscheiden, welcher Mitgliedstaat als Rahmennation für das geplante neue Logistik-Kommando (Rear Area Operation Command) fungieren soll. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/634) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/483) mit. Deutschland komme mit Blick auf seine Kompetenzen, seine Anerkennung im Bündnis sowie seine zentrale geographische Lage als Rahmennation in Frage. Der konkrete Standort werde von der Rahmennation bestimmt. Nach Angaben der Regierung liegen derzeit noch keine Zahlen vor, wie groß die Investitionen der Nato-Staaten ausfallen werden, um die Transportinfrastruktur der Allianz in Europa zu verbessern.