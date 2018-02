Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 14.02.2018 (hib 65/2018)

Berlin: (hib/HAU) Für den derzeitigen Stand und die weitere Förderung der Elektromobilität und der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge interessiert sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. In einer Kleinen Anfrage (19/649) erkundigen sich die Abgeordneten unter anderem danach, wie viele öffentlich zugängliche Ladepunkte derzeit in Betrieb sind und wie sich die Standorte der Normal- und Schnellladepunkte jeweils auf die Bundesländer verteilen. Mit Blick auf Ladesäulen an Standorten von Raststätten auf Bundesautobahnen wird gefragt, ob das Ziel des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur erreicht wurde, "bis Ende 2017 alle rund 400 Standorte der Autobahn Tank & Rast GmbH mit Schnellladesäulen und Parkplätzen für Elektrofahrzeuge auszustatten". Wissen will die Fraktion zudem, ob die Anträge des ersten Aufrufs des Förderprogramms Ladeinfrastruktur bereits vollständig abgearbeitet sind.