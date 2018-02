Fragen der Linken zur Sicherheitskonferenz

Verteidigung/Kleine Anfrage - 14.02.2018 (hib 66/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Die Linke verlangt Auskunft über die Unterstützung des Bundes für die Münchner Sicherheitskonferenz in den Jahren 2017 und 2018. In einer Kleinen Anfrage (19/657) will sie unter anderem wissen, wie viele Soldaten der Bundeswehr bei den beiden Konferenzen zum Einsatz kamen beziehungsweise kommen und welche Kosten damit verbunden waren beziehungsweise sind. Zudem möchte sie über die Förderung durch das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und andere Unterstützungen informiert werden.