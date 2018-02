Rüstungsexporte aus Norddeutschland

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 14.02.2018 (hib 66/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Um Rüstungsexporte aus Norddeutschland geht es in einer Kleinen Anfrage (19/685) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Die Abgeordneten möchten von der Bundesregierung wissen, welche Firmen mit Sitz in den nördlichen Bundesländern in den Jahren 2014 bis 2017 Genehmigungen für verschiedene Kriegswaffen-Exportgüter erhalten haben. Sie erkundigen sich auch nach Zielländern und Ergebnissen von Exportkontrollen.