AfD fragt nach Soldaten mit Doppelpass

Verteidigung/Kleine Anfrage - 15.02.2018 (hib 68/2018)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über Bundeswehrsoldaten mit doppelter Staatsbürgerschaft. In einer Kleinen Anfrage (19/659) will sie wissen, wie viele Soldaten mit dem sogenannten Doppelpass seit 2005 in der Bundeswehr gedient haben und über welche zweite Staatsangehörigkeit sie verfügen. Zudem will die Fraktion erfahren, wie sich der Anteil von Bewerbern mit doppelter Staatsangehörigkeit seit 2005 entwickelt hat.