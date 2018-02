Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 15.02.2018 (hib 68/2018)

Berlin: (hib/ROL) Das Bundesverfassungsgericht hatte in einem Urteil vom 19. Dezember 2017 festgestellt, dass die Studienplatzvergabe im Fach Humanmedizin teilweise mit dem Grundgesetz unvereinbar ist. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will in einer Kleinen Anfrage (19/650) wissen, welche Schlüsse die Bundesregierung aus dem Urteil zieht.

Das Bundesverfassungsgericht hatte erklärt, dass einige der bundes- und landesgesetzlichen Vorschriften mit Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 (Ausbildungs- und Berufswahlfreiheit) in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 GG (allgemeiner Gleichheitssatz) unstimmig seien. Bund und Länder müssten deshalb bis Ende 2019 die Auswahlkriterien neu regeln.