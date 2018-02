AfD fragt nach Lage in Libyen

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 15.02.2018 (hib 69/2018)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Situation in Libyen erkundigt sich die Fraktion der AfD in einer Kleinen Anfrage (19/627). Die Bundesregierung soll unter anderem angeben, ob sie "im Vorfeld der von März bis Oktober 2011 durchgeführten internationalen Militärintervention gegen Muammar al-Gaddafi" Überlegungen angestellt habe, "inwiefern dies die Migrations-/Flüchtlingsströme in die EU verändern könnte". Außerdem wollen die Abgeordneten wissen "welche vorbeugenden Maßnahmen Deutschland und/oder die EU unternommen haben, um nach Ende der Militärintervention dafür zu sorgen, dass keine Migranten durch Libyen in die EU einreisen können".