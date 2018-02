Lage der Menschenrechte in der Ukraine

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 15.02.2018 (hib 70/2018)

Berlin: (hib/AHE) Die Situation der Menschenrechte und die Medienfreiheit in der Ukraine stellt die Fraktion Die Linke in den Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (19/667). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, inwieweit die Umsetzung der Menschenrechte bei den deutsch-ukrainischen Regierungstreffen thematisiert wird und wie sie sich seit 2014 "gegen Verfolgung von Oppositionellen und Andersdenkenden in der Ukraine" positioniert hat.