Finanzbetrug in der Republik Moldau

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 15.02.2018 (hib 70/2018)

Berlin: (hib/AHE) Ein umfassender Finanzbetrug in der Republik Moldau ist Gegenstand einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/668). Bei dem sogenannten Banken-Diebstahl oder "Diebstahl des Jahrhunderts" seien Gelder in Höhe von rund einer Milliarde US-Dollar von drei großen moldawischen Banken abgezogen und ins Ausland transferiert worden; nach dem Untersuchungsbericht eines Wirtschaftsprüfungsunternehmen seien auch 11,1 Millionen Euro auf Konten in Deutschland überwiesen worden. Die Bundesregierung soll angeben, über welche Erkenntnisse sie in diesem Fall verfügt und welche rechtlichen Möglichkeiten sie sieht, die Umstände zu ermitteln, unter denen die benannte Summe nach Deutschland gelangt sei.