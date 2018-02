Linke fragte nach Aktivitäten in Kitas

Verteidigung/Kleine Anfrage - 15.02.2018 (hib 71/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Die Linke verlangt Auskunft über Aktivitäten der Bundeswehr in Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. In einer Kleinen Anfrage (19/684) will sie unter anderem wissen, an welchen Standorten die Bundeswehr in den Jahren 2016 und 2017 solche Einrichtungen besucht hat. Zudem will sie darüber informiert werden, an welchen Standorten die Bundeswehr Kooperationen und Patenschaften zu solchen Einrichtungen unterhalten hat.