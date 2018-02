Pilotprojekt Asylverfahrensberatung

Inneres/Kleine Anfrage - 16.02.2018 (hib 72/2018)

Berlin: (hib/PK) Mit der Asylverfahrensberatung befasst sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/652). Eine solche unabhängige Beratung vor der Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zeige positive Ergebnisse, wie der Erfahrungsbericht zu einem Pilotprojekt gezeigt habe. Die Abgeordneten sind nun an der Einschätzung der Bundesregierung zu dem Thema interessiert sowie an möglichen Schlussfolgerungen.