Arbeitsbedingungen bei Postdiensten

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 16.02.2018 (hib 73/2018)

Berlin: (hib/FB) Mit Beschäftigungsverhältnissen bei Postdiensten beschäftigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/656). Die Fraktion will von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Mitarbeiter geringfügig beschäftigt sind und wie hoch die Zahl der befristeten Arbeitsverträge ist. Ferner fragt sie, wie sich die Arbeitsbedingungen von Zustellern in den letzten Jahren, im Hinblick auf Wochenendarbeit, Nachtarbeit und Überstunden, entwickelt haben.