Zahl verdeckter Ermittler

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 16.02.2018 (hib 74/2018)

Berlin: (hib/FB) In einer Kleinen Anfrage (19/693) will die Fraktion Die Linke von der Bundesregierung wissen, wie viele Beamte der Polizei und des Zolls in den Jahren seit 2000 verdeckt ermittelt haben. Außerdem fragt die Fraktion unter anderem, auf welcher Rechtsgrundlage die Einsätze erfolgten. Darüber hinaus interessiert sich Die Linke für die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen verdeckt ermittelnde Beamte.