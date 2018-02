Linke fragt nach rechtsextremen Vorfällen

Verteidigung/Kleine Anfrage - 16.02.2018 (hib 74/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Linke verlangt Auskunft über rechtsextreme Vorfälle in der Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (19/732) will sie unter anderem wissen, wie viele Meldungen zu extremistischen, fremdenfeindlichen und antisemitischen Vorfällen bei den Dienststellen der Bundeswehr im Jahr 2017 eingegangen sind und wie viele von ihnen sich im Verlauf der Untersuchungen bestätigt haben. Zudem möchte die Fraktion erfahren, wie viele rechtsextreme Verdachtsfälle der Militärische Abschirmdienst in den vergangenen zehn Jahren jährlich neu aufgenommen hat.