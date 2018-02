Linke fragt nach Altersuntersuchung

Verteidigung/Kleine Anfrage - 19.02.2018 (hib 76/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Die Linke verlangt Auskunft über die medizinischen Altersfeststellung bei Asylsuchenden und Flüchtlingen. In einer Kleinen Anfrage (19/690) will sie unter anderem wissen, welche Methoden der Altersfeststellung bei Minderjährigen in den Bundesländern und von Bundesbehörden angewandt werden. Zudem möchte sie über die durchschnittliche Differenz zwischen dem von den Betroffenen angebenen Alter und dem medizinisch ermittelten Alter informiert werden.