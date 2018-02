AfD fragt nach Afghanistan-Einsatz

Verteidigung/Kleine Anfrage - 20.02.2018 (hib 77/2018)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Informationen über die im Afghanistan-Einsatz verwundeten Bundeswehrsoldaten. In einer Kleinen Anfrage (19/734) will sie unter anderem wissen, wie viele Soldaten seit Beginn des Einsatzes im Jahr 2001 verwundet wurden, wie viele bleibende körperliche Beeinträchtigungen erlitten und wie viele wegen ihrer Verwundung aus dem aktiven Dienst ausscheiden mussten. Ebenso möchte die AfD erfahren, wie viele Fälle von Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) bei Soldaten festgestellt wurden, die in Afghanistan stationiert waren, und wie viele Soldaten wegen PTBS den aktiven Dienst beenden mussten.