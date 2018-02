Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 20.02.2018 (hib 77/2018)

Berlin: (hib/ROL) Mit dem Programm "WIR! - Wandel durch Innovation in der Region" sollen sogenannte strukturschwache Regionen in Ostdeutschland in ihrer Entwicklung gefördert werden. In einer ersten Ausschreibungsrunde, in der bis zu 150 Millionen Euro zur Verfügung standen, stand die Förderung zunächst nur Antragstellern aus Ostdeutschland offen und richtete sich hier insbesondere an Regionen jenseits schon bestehender Innovationszentren. In der Zukunft ist eine Öffnung des Konzepts für strukturschwache Regionen in Ost- und Westdeutschland geplant. Das schreibt die AfD in ihrer Kleinen Anfrage (19/713).

Die Fraktion möchte nun wissen, wie viele und welche Antragsteller es in der ersten Förderrunde des Programms gab und welche Antragsteller unter Nennung jeweils welcher Begründung in der ersten Runde positiv beschieden oder abgelehnt wurden und durch wen die Antragsteller ausgewählt wurden, deren Anträge angenommen wurden.