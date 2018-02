Türkische Militäroffensive im Fokus

Verteidigung/Kleine Anfrage - 20.02.2018 (hib 78/2018)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über die türkische Militäroffensive in der nordsyrischen Region um Afrin. In einer Kleinen Anfrage (19/711) will sie unter anderem wissen, ob die Offensive nach Ansicht der Bundesregierung durch Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen völkerrechtlich gedeckt ist. Zudem will die Fraktion darüber informiert werden, ob das türkische Militär Zugriff auf Erkenntnisse hat, die durch deutsche Tornado-Aufklärungsflugzeuge oder durch Awacs-Aufklärungsflugzeuge der Nato gesammelt wurden.