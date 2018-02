Risikoausgleich in der Landwirtschaft

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 20.02.2018 (hib 79/2018)

Berlin: (hib/EIS) Die FDP-Fraktion setzt sich für ein Risikomanagement in der Land- und Forstwirtschaft auf Basis des Prinzips der Hilfe zur Selbsthilfe ein. Die Abgeordneten argumentieren, dass Hagelschäden im Jahr 2014, Trockenschäden im Jahr 2015, Frostschäden im April 2017 und regionale Probleme mit Dauernässe in Norddeutschland und am Alpenrand zu Ertragseinbußen geführt hätten und die Branche vor existentielle Probleme stelle. Die Liberalen fordern in einer Kleinen Anfrage (19/676) von der Bundesregierung unter anderem eine Bewertung des Vorschlags des Bundesrates vom 17. Juni 2016 zur Einführung einer steuerbefreiten betrieblichen Risikoausgleichsrücklage für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. Darüber hinaus sollen bestehende Versicherungen bewertet werden.