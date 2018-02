Konrad zur Vize-Vorsitzenden bestimmt

Ernährung und Landwirtschaft/Ausschuss - 21.02.2018 (hib 82/2018)

Berlin: (hib/EIS) Carina Konrad (FDP) ist stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft. Am Mittwochmorgen wurde die Agraringenieurin auf Vorschlag der Fraktion der Freien Demokraten ohne Widerspruch der übrigen Mitglieder des Gremiums als Vize-Vorsitzende bestimmt. Carina Konrad ist seit dem Jahr 2015 Mitglied der FDP und wurde im September 2017 über die Landesliste Rheinland-Pfalz zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt. Konrad bewirtschaftet mit ihrer Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb. In der vergangenen Wahlperiode hatte Friedrich Ostendorff (Bündnis 90/Die Grünen) das Amt ausgeübt. Der Ausschussvorsitzende Alois Gerig (CDU/CSU) bedankte sich ausdrücklich bei seinem ehemaligen Stellvertreter für die gute Zusammenarbeit.