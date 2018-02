Asylanträge in Brandenburg

Inneres/Kleine Anfrage - 21.02.2018 (hib 82/2018)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der Asylbewerber, die sich Ende 2017 in einem Asylverfahren in Brandenburg befanden, erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (18/785). Ferner fragt sie darin unter anderem, wie viele noch nicht bearbeitete Asylanträge in Brandenburg vorlagen und wie viele Asylanträge "positiv (Anerkennung) beziehungsweise negativ (Ablehnung)" beschieden wurden.