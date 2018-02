Lage von christlichen Asylbewerbern

Inneres/Kleine Anfrage - 21.02.2018 (hib 82/2018)

Berlin: (hib/STO) Die "Lage von christlichen Asylbewerbern in Deutschland" thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/742). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie viele Asylbewerber im Zeitraum von 2014 bis 2017 nach Kenntnis der Bundesregierung christlichen Glaubens waren und wie viele in diesem Zeitraum zum Christentum konvertiert sind. Auch möchte sie unter anderem erfahren, wie viele Fälle der Bundesregierung seit 2014 bekannt sind, in denen die Konvertiten "Opfer von islamisch motivierter Gewalt wurden".