AfD fragt nach Situation in Ungarn 2015

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 21.02.2018 (hib 83/2018)

Berlin: (hib/AHE) Die Situation in Ungarn im Herbst 2015 thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/771). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, welche Berichte in dieser Zeit im Bundesinnenministerium verfasst und der Ministerebene vorgelegt worden sind und ob diese zu der Einschätzung kamen, "dass Ungarn mit der Zahl der Flüchtlinge nicht fertig wird". Die Abgeordneten fragen auch, ab wann es die Bundesregierung für wahrscheinlich hielt, dass die Flüchtlinge in Ungarn weiter in Richtung Deutschland ziehen würden.