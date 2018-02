Menschenrechte in Ungarn

Menschenrechte/Kleine Anfrage - 21.02.2018 (hib 83/2018)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Lage der Menschenrechte in Ungarn erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/762). Die Bundesregierung soll einen umfassenden Sachstand ihrer Kenntnisse zu sämtlichen Rechten in Ungarn geben, die sich aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem UN-Zivilpakt und dem UN-Sozialpakt ableiten lassen.