Sechs Milliarden Euro Beitragsschulden

Arbeit und Soziales/Antwort - 21.02.2018 (hib 88/2018)

Berlin: (hib/CHE) Der Gesamtrückstand der Beitragsschulden freiwillig Versicherter in der gesetzlichen Krankenversicherung lag im Dezember 2017 bei 6,3 Milliarden Euro. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/748) auf eine Kleine Anfrage (19/550) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Darin hatte die Fraktion nach der Beschäftigungssituation von Honorarlehrkräften gefragt, wozu die Bundesregierung jedoch im Detail keine Angaben macht. Aus der Antwort geht weiter hervor, dass der Rückstand der Beitragsschulden in der privaten Krankenversicherung deutlich niedriger ist. Dieser belief sich demnach Ende 2016 auf rund 262.000 Euro.