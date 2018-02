Selle übernimmt stellvertretenden Vorsitz

Kultur und Medien/Ausschuss - 21.02.2018 (hib 90/2018)

Berlin: (hib/AW) Johannes Selle (CDU) ist neuer stellvertretender Vorsitzender des Kultur- und Medienausschusses. Darauf verständigte sich der Ausschuss am Mittwoch unter seiner Vorsitzenden Katrin Budde (SPD). Selle gehörte von 1994 bis 1998 erstmals dem Bundestag an und zog 2009 erneut ins Parlament. Er vertritt den thüringischen Wahlkreis Jena-Sömmerda-Weimarer Land I. Auch in der vergangenen Legislaturperiode war der Diplom-Mathematiker bereits Mitglied im Kulturausschuss.