AfD fragt nach Rückgabe von Kulturgütern

Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 22.02.2018 (hib 92/2018)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion will über die Rückgabe deutscher Kunstschätze und Kulturgüter aus Polen, Russland und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/767) will sie unter anderem wissen, mit welchen konkreten Maßnahmen sich die Bundesregierung seit 2006 für die Rückführung kriegsbedingt abhanden gekommener Kunstschätze und Kulturgüter eingesetzt hat und wie sich die Rückgabe entwickelt hat. Zudem möchte die Fraktion erfahren, ob die 2013 eröffnete Ausstellung "Bronzezeit - Europa ohne Grenzen" in Sankt Petersburg finanziell durch den Bund unterstützt wurde und welche Initiativen ergriffen wurden, um den dort gezeigten "Eberswalder Goldschatz" und weitere 600 Exponate wieder nach Deutschland zurückzuführen.