Neue Schleusenkammer in Brunsbüttel

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 22.02.2018 (hib 93/2018)

Berlin: (hib/HAU) Am Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel entsteht eine neue Schleusenkammer im Bereich zwischen den beiden vorhandenen Schleusen, auf der sogenannten Schleuseninsel. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/729) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/619) hervor. Gefragt nach dem aktuellen Planungs- und Realisierungsstand teilt die Regierung mit, dass nach europaweiter Ausschreibung der Hauptbaumaßnahme die Aufträge am 11. April 2014 (Massivbau) und am 30. Mai 2014 (Stahlwasserbau) erteilt worden seien. Derzeit erfolge die Bauabwicklung der Maßnahme. Probleme mit dem Verankerungssystem und Kampfmittelverdachtsflächen sowie Vertragsstreitigkeiten mit Auftragnehmern hätten zu terminrelevanten Verzögerungen geführt, die Auswirkungen auf den Endtermin haben, heißt es in der Vorlage. "Der Bauzeitenplan befindet sich in der Überarbeitung, so dass noch keine Aussage über den Umfang der Verzögerung möglich ist", schreibt die Bundesregierung.