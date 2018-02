Ergebnisse des Sahel-Gipfels 2017

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 26.02.2018 (hib 98/2018)

Berlin: (hib/AHE) Nach dem "deutschen und europäischen Engagement in der Sahel-Zone" erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/661). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, welche Geber Mittel in welcher Höhe für zivile Projekte zur nachhaltigen Entwicklung sowie für den Aufbau einer Eingreiftruppe zur Terrorbekämpfung in den Ländern Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und Tschad auf dem Sahel-Gipfel im Dezember 2017 in Paris zugesagt haben.