Seenotrettung vor der libyschen Küste

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 26.02.2018 (hib 98/2018)

Berlin: (hib/AHE) Die Seenotrettung von Flüchtlingen vor der libyschen Küste thematisiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/670). Die Bundesregierung soll detailliert auflisten, wie viele Bootsflüchtlinge in den Jahren 2015 bis 2017 innerhalb der Territorialgewässer, der in dieser Zeit bestehenden 70 Seemeilen umfassenden Such- und Rettungszone sowie auf Hoher See vor der libyschen Küste durch die EU-Operation "Sophia", durch Frontex-Missionen, von der italienischen Küstenwache und Marine, von Seenotrettungsorganisationen, durch die libysche Küstenwache oder durch private Handelsschiffe gerettet wurden.