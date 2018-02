OSZE-Parlamentariertreffen 2016

Auswärtiges/Unterrichtung - 26.02.2018 (hib 98/2018)

Berlin: (hib/AHE) Die Ukrainekrise und die Bewältigung der Migrations- und Flüchtlingskrise haben 2016 im Mittelpunkt der Debatten der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 2016 in Tiflis gestanden. Wie aus der Unterrichtung (19/452) der deutschen Delegation hervorgeht, lautete das Generalthema der Jahrestagung "25 Jahre parlamentarische Zusammenarbeit - Vertrauen über Dialog aufbauen". Damit sei an die Gründung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE vor 25 Jahren in Madrid erinnert worden.