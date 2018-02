AfD fragt nach Moschee-Besuchen

Verteidigung/Kleine Anfrage - 27.02.2018 (hib 100/2018)

Berlin: (hib/AW) Die AfD verlangt Auskunft über Besuche von Bundeswehrsoldaten in Moscheen. In einer kleinen Anfrage (19/792) will sie unter anderem wissen, wie oft und seit wann Einheiten der Bundeswehr Moscheen in Deutschland besuchten, ob es sich bei den Soldaten um Muslime handelte und ob diese Besuche verpflichtend waren. Zudem möchte die Fraktion erfahren, ob diese Moscheen durch deutsche Verfassungsorgane überwacht werden, und welche Maßnahmen das Verteidigungsministerium ergreift, um eine "mögliche Unterwanderung" der Bundeswehr während der Moschee-Besuche zu verhindern.