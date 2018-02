Inneres/Kleine Anfrage - 27.02.2018 (hib 100/2018)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Menschen aus Ländern außerhalb des Schengen-Raumes nach Kenntnis der Bundesregierung im vergangenen Jahr sowie seit Beginn der laufenden Legislaturperiode über Binnengrenzen der EU beziehungsweise des Schengen-Raumes in die Bundesrepublik eingereist sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/791) unter anderem danach, wie viele Menschen aus Staaten außerhalb des Schengen-Raumes in diesen Zeiträumen "an deutschen Grenzübergängen durch das dortige Fachpersonal kontrolliert" wurden.