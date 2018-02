Maßnahmen gegen Böschungsrutschungen

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 27.02.2018 (hib 101/2018)

Berlin: (hib/HAU) Am Nord-Ostsee-Kanal gab es in den vergangenen zehn Jahren insgesamt sieben Böschungsrutschungen. Das teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/758) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/631) mit. Laut der Antwort wird zukünftigen Böschungsrutschungen entgegengewirkt, indem die Standsicherheit der Böschungen regelmäßig überwacht und kritische Bereiche gestärkt werden. Außerdem können nach Regierungsangaben übermäßige Beanspruchungen der Böschungen durch die Schifffahrt mit entsprechenden Verkehrsregeln auf ein für die Böschungen verträgliches Maß begrenzt werden.