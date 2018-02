Grüne fragen nach Abgasversuchen

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 27.02.2018 (hib 101/2018)

Berlin: (hib/HAU) Für die Haltung der Bundesregierung zu "Abgasversuchen an Menschen und Affen durch die Autolobby" interessiert sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. In einer Kleinen Anfrage (19/743) erkundigen sich die Abgeordneten unter anderen danach, wann, in welchem Umfang und durch wen die Bundesregierung von den Abgastests mit Affen am US-amerikanischen Forschungsinstitut Lovelance Respiratory Research Institute (LRRI) und der Kurzzeit-Inhalationsstudie mit 25 Versuchspersonen an der Uniklinik Aachen erfahren hat.