Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 30.05.2018 (hib 353/2018)

Berlin: (hib/HAU) Personalentscheidungen im Management der Deutsche Bahn AG (DB AG) und damit eventuell in Zusammenhang stehende Interessenkonflikte thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/1977). Die Linksfraktion stellt darin mehrere Nachfragen an die Bundesregierung zu den Abfindungszahlungen an den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der DB AG, Rüdiger Grube, der Anfang 2017 freiwillig von seinem Amt zurücktrat und nach Aussage der Linken kurz danach eine Beratertätigkeit bei dem Tunnelbauunternehmen Herrenknecht AG, das am Bahnprojekt Stuttgart 21 beteiligt ist, aufnahm.

Auch die Personalie Werner Gatzer, beamteter Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, spielt in der Anfrage eine Rolle. Die Linksfraktion möchte von der Bundesregierung wissen, wie sie es beurteilt, "dass Gatzer erst ohne Entscheidung des Aufsichtsrats zum Chef der DB Station&Service AG ernannt wurde und dann wenige Wochen nach der Entscheidung ins Bundesfinanzministerium zurückbeordert wurde".