Verteidigung/Antwort - 30.05.2018 (hib 354/2018)

Berlin: (hib/AW) Jugendoffiziere der Bundeswehr haben im Jahr 2017 insgesamt 3.331 Vorträge an Schulen und Hochschulen gehalten und dabei 89.226 Schüler und Studenten erreicht. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/2196) auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion (19/1670) mit. Zudem seien 50 Podiumsdiskussionen mit Jugendoffizieren an Schulen und Hochschulen veranstaltet worden, an denen 2.060 Schüler und Studenten teilgenommen hätten. Zudem seien 681 Seminare von Jugendoffizieren mit 23.169 teilnehmenden Schülern und Studenten veranstaltet worden und 165 Truppenbesuche von 5.249 Schülern und Studenten. Im Rahmen von Vorträgen, Seminaren, Podiumsdiskussionen, Truppenbesuchen und Informationsgesprächen wurden nach Angaben der Regierung, 9.320 Lehrer, 2.271 Referendare und 1.443 Schulleiter und Vertreter von Schulbehörden erreicht worden.