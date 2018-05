Finanzen/Antwort - 31.05.2018 (hib 355/2018)

Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung unterstützt die Bewerbung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Gemäß den Anforderungen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) habe der DFB die Bundesregierung um Abgabe von Regierungsgarantien gebeten, heißt es in er Antwort der Bundesregierung (19/2323) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/2044). Dazu würden auch steuerliche Garantien gegenüber der UEFA gehören. Angaben zu den Konditionen und zum Personenkreis will die Bundesregierung wegen des Steuergeheimnisses nicht machen. Die Bundesregierung erinnert in der Antwort an die positiven wirtschaftlichen Effekte durch internationale Sport-Großveranstaltungen. So sei allein zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 die Zahl der Übernachtungen um mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.