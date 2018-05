Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 31.05.2018 (hib 356/2018)

Berlin: (hib/STO) Der am 28. Februar 2018 bekanntgewordene "Angriff auf das als sicher geltende Informationsnetzwerk der Bundesregierung, der Informationsverbund BerlinBonn (IVBB)" ist ein Thema einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/2252). Darin erkundigen sich die Abgeordneten unter anderem danach, welche Maßnahmen das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) den deutschen Behörden und der deutschen Wirtschaft empfiehlt, "um sich vor zukünftigen Angriffen, die dem am 28. Februar 2018 bekanntgewordenen technisch ähneln, zu schützen".