Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 01.06.2018 (hib 359/2018)

Berlin: (hib/HAU) Über den Abfluss der Mittel aus dem Bundesförderprogramm Breitbandausbau möchte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/2286) wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, welche finanziellen Mittel seit 2015 in Förderbescheiden im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitbandausbau an Kommunen, Städte oder Kreise zugesagt wurden und wie viele der zugesagten Mittel bis heute aus dem Haushalt abgeflossen sind.