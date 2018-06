Auswärtiges/Antwort - 01.06.2018 (hib 361/2018)

Berlin: (hib/AHE) Die Bundesregierung bestätigt, dass es zu Konfrontationen der Türkei mit Italien, Griechenland und Zypern im Mittelmeer gekommen ist. Wie es in der Antwort (19/2095) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/1910) heißt, sei in Teilen der Ägäis die Abgrenzung von Seegebieten zwischen der Türkei und Griechenland ungeklärt. "Darüber hinaus erkennt die Türkei die Republik Zypern völkerrechtlich nicht an." Hintergrund der Konfrontationen, zu denen unter anderem das Rammen eines griechischen Küstenwachenbootes durch ein türkisches Patrouillenboot gehört haben soll, sind laut Fragestellern Streitigkeiten über Rohstofferkundungen im Mittelmeer.