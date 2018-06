Wirtschaft und Energie/Antwort - 01.06.2018 (hib 362/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Das europäische Datenrelaissystem EDRS wird nach Angaben der Bundesregierung auch von der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) und der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) genutzt. In der Antwort (19/2198) auf eine Kleine Anfrage (19/1675) der Fraktion Die Linke heißt es, die zwei Agenturen nutzten EDRS über das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Dem EDRS-Konsortium gehören den Angaben zufolge neben Deutschland zwölf Länder an; Deutschland beteiligt sich mit 181,8 Millionen Euro und damit mit Abstand am meisten. Es handelt sich um eine öffentlich-private-Partnerschaft zwischen der europäischen Weltraumbehörde ESA und dem Airbus-Konzern.