Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 01.06.2018 (hib 362/2018)

Berlin: (hib/HAU) Den aktuellen Zustand der Schleusen und Wehre in Deutschland thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/2248). Die Abgeordneten fragen die Bundesregierung unter anderem, wie viele Schleusen und Wehre sanierungsbedürftig sind und welche darauf bezogenen Vorhaben aktuell in der Planung beziehungsweise in der Umsetzung sind.