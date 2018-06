Verteidigung/Kleine Anfrage - 06.06.2018 (hib 376/2018)

Berlin: (hib/MTR) Militärisch relevante Forschungsaufträge an "öffentlichen Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen" sind das Thema einer Kleinen Anfrage (19/2354) der Fraktion Die Linke. Sie fordert Informationen über den Umfang von Forschungskooperationen und Forschungsaufträgen, die das Verteidigungsministerium im In- und Ausland vergeben hat. Zudem verlangt die Linksfraktion Auskunft über Soldaten und Reservisten, die an Hochschulen oder in Forschungseinrichtungen studieren oder lehren.