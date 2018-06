Verteidigung/Kleine Anfrage - 06.06.2018 (hib 376/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verlangt Auskunft über die Sanierung des Segelschulschiffes Gorch Fock der Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (19/2395) will sie unter anderem wissen, wie sich die Steigerung der voraussichtlichen Kosten von 75 auf 135 Millionen Euro erklärt, wie oft und aus welchen Gründen das Schiff seit 2010 in einer Werft repariert werden musste und an wie vielen Tagen es voll einsatzbereit war. Zudem wollen die Grünen erfahren, ob die Regierung den Kauf oder den Bau eines neuen Segelschulschiffes erwogen und geprüft hat.