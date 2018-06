Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 06.06.2018 (hib 382/2018)

Berlin: (hib/STO) Mit dem sogenannten Dublin-Verfahren im Asylrecht befasst sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/2361). Darin erkundigen sich die Abgeordneten danach, wie viele "Dublin-Entscheidungen" es im ersten Quartal 2018 beziehungsweise im bisherigen Jahr 2018 mit welchem Ergebnis gegeben hat. Auch wollen sie unter anderem wissen, wie viele Übernahmeersuchen es im Rahmen des Dublin-Systems in den genannten Zeiträumen durch beziehungsweise an Deutschland gab und wie viele Überstellungen nach der Dublin-Verordnung in dieser Zeit vollzogen wurden.