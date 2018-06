Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 13.06.2018 (hib 411/2018)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, ob es in den Jahren 2016 und 2017 im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) eine Stelle gab, "die dafür zuständig war, auffällige Unterschiede zwischen den einzelnen Außenstellen und Ankunftszentren bei den Anerkennungsquoten der Asylanträge zu identifizieren und nach den Gründen zu suchen". Ferner erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/2464) danach, welche Stelle dies gegebenenfalls war. Auch fragt sie unter anderem, bei welchen Außenstellen und Ankunftszentren gegebenenfalls auffällige Abweichungen festgestellt wurden.