Finanzen/Kleine Anfrage - 14.06.2018 (hib 414/2018)

Berlin: (hib/HLE) Wie hoch die jährlichen Überweisungen der Bundeskassen an Privatpersonen ausfallen, will die AfD-Fraktion mit einer Kleinen Anfrage (19/2478) in Erfahrung bringen. In der Antwort auf eine Schriftliche Anfrage hatte die Regierung nach Angaben der AfD-Fraktion erklärt, die Höhe dieser Überweisungen werde statistisch nicht nachgewiesen. Die AfD-Fraktion will jetzt erfahren, warum das so ist und welche Daten bei den die Bundesmittel bewirtschaftenden Stellen statistisch erfasst werden.