Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 14.06.2018 (hib 416/2018)

Berlin: (hib/EIS) Die Reduzierung von Ammoniak und Nitrat in der Landwirtschaft ist Thema einer Kleinen Anfrage (19/2415) der FDP-Fraktion. Die Abgeordneten wollen unter anderem von der Bundesregierung wissen, welche Menge Ammoniak in den Jahren 2005 sowie 2010 bis 2017 jährlich emittiert wurde. Weiter soll angegeben werden, in welchen Regionen Deutschlands die Emission von Ammoniak am höchsten ist und welche Maßnahmen zur Reduzierung vorgesehen sind, um die Grenzwerte der europäischen NEC-Richtlinie (2016/2284/EU) einzuhalten.